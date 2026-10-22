Роботы будут оперировать кыргызстанцев. Джумабеков рассказал о новой больнице

В Бишкеке завершается строительство нового Национального центра травматологии и ортопедии стоимостью 3 миллиарда сомов. Медицинский комплекс рассчитан почти на 500 пациентов и сможет проводить до 50 операций ежедневно. Об этом известный хирург Сабырбек Джумабеков рассказал в интервью государственному информационному агентству «Кабар».

По его словам, строительство семиэтажного здания началось в апреле 2025 года по инициативе президента Садыра Жапарова. Площадь комплекса составит около 34-35 тысяч квадратных метров.

«Здесь одновременно смогут лечиться почти 500 пациентов. Будут работать 13 операционных залов, в каждом из которых можно проводить по три-пять операций в день. В общей сложности мы рассчитываем выполнять около 50 операций ежедневно», — рассказал Сабырбек Джумабеков.

Главной особенностью нового центра станет современное медицинское оборудование. Планируется установить аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, навигационные системы для сложных операций, а также роботизированные комплексы для замены коленных и тазобедренных суставов и хирургии позвоночника.

По словам хирурга, роботы будут выступать ассистентами врачей, помогая выполнять хирургические манипуляции с высокой точностью.

На крыше западного крыла здания оборудуют вертолетную площадку. Это позволит доставлять тяжелых пациентов из регионов Кыргызстана непосредственно в медицинский центр.

«Пострадавших можно будет привозить из любой точки страны за 1-2 часа и сразу доставлять в операционную или реанимацию», — отметил Сабырбек Джумабеков.

В больнице предусмотрены 12 лифтов, просторные палаты на двух пациентов с отдельными санитарными узлами, централизованная подача кислорода к каждой койке и современные системы очистки воздуха.

Кроме того, откроются отделения лечения спортивных травм, в том числе для спортсменов и артистов балета, медицинская библиотека, конференц-зал и музей истории травматологии и ортопедии КР.

Хирург подчеркнул, что центр будет полностью государственным, а лечение кыргызстанцев, по его словам, предусмотрено бесплатным.

Одновременно планируется развивать медицинский туризм и принимать иностранных пациентов на платной основе.

На строительство комплекса первоначально выделили 3 миллиарда сомов. При этом, по словам Сабырбека Джумабекова, оснащение больницы современным оборудованием может потребовать сопоставимых расходов.

Точную дату открытия он не назвал. И подчеркнул, что главная задача — завершить работы качественно, после чего потребуется дополнительное время для установки оборудования.

«Самое главное — не успеть до нового года, а построить качественно и передать нам готовый объект», — заявил хирург.

После переезда травматологической службы в новый центр старый больничный комплекс продолжит работу как Бишкекская городская клиническая больница скорой медицинской помощи. В его корпусах уже проводится капитальный ремонт.