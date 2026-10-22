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24.kg

Развитие системы школьного питания обсудили кабмин Кыргызстана и ВПП ООН

20:41, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Зампредседателя кабмина Улан Маматканов встретился с и. о. исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) Карлом Скау.

По данным кабмина, стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

Улан Маматканов высоко оценил поддержку, оказываемую ВПП ООН Кыргызской Республике и подчеркнул важность дальнейшего укрепления взаимодействия.

Особое внимание уделено развитию системы школьного питания, поддержке малообеспеченных семей и граждан, находящихся в социально уязвимом положении, в том числе семей с детьми, лиц с инвалидностью, пожилых граждан и жителей труднодоступных населенных пунктов. Также обсуждались вопросы усиления адресной продовольственной помощи и реализации других мер, направленных на обеспечение полноценного питания нуждающихся граждан.

Карл Скау, в свою очередь, выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, реализации совместных проектов и пилотных программ по указанным направлениям.

Стороны подтвердили готовность продолжить взаимодействие в рамках реализации Программы продовольственной безопасности и питания на 2025–2030 годы.

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