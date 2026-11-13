Иссык-Куль меняется. Садыру Жапарову представили итоги 5 лет развития

Президент Садыр Жапаров 13 ноября в ходе рабочей поездки по Иссык-Кульской области ознакомился с итогами социально-экономического развития Тюпского, Ак-Суйского районов и города Каракол за 2021–2026 годы. Об этом сообщили в администрации главы государства.

Согласно представленным данным, за последние пять лет в Тюпском районе открыли 55 новых предприятий и создали 900 рабочих мест. Объем промышленного производства увеличился более чем в два раза.

За этот период построили и ввели в эксплуатацию 128 социальных объектов, включая школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные сооружения. Кроме того, заасфальтировали 193,5 километра дорог.

Сейчас в районе продолжается реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе строительство цементного завода «Курменты», Тюпской ГЭС и агрологистического центра.

В Ак-Суйском районе за последние 5 лет выросли объемы промышленного производства и инвестиций. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось почти на 40 процентов, открылись новые производственные предприятия.

Особенно заметный рост, согласно представленным данным, произошел в туристической отрасли. За 5 лет количество туристов увеличилось более чем в 8 раз.

В районе также продолжается строительство дорог и модернизация систем питьевого водоснабжения. Одним из крупнейших проектов остается национальный туристический комплекс «Ала-Тоо Резорт», который предусматривает развитие горнолыжного туризма, создание инфраструктуры и новых рабочих мест.

Отдельно президенту представили результаты развития Каракола.

По данным администрации главы государства, объем промышленного производства в городе за 9 месяцев 2026 года достиг 4,6 миллиарда сомов, увеличившись в 2 раза по сравнению с 2021 годом.

На строительство 6 детских садов, 3 школ и библиотеки предусмотрено 435,1 миллиона сомов. Еще 3,6 миллиарда сомов направлено на реконструкцию социальных объектов, в том числе 8 детских садов и 6 школ.

В промышленном секторе реализуются проекты по созданию 33 объектов общей стоимостью 349,6 миллиона сомов. Сообщается о создании 1 тысяча 155 рабочих мест.

На строительство новых автомобильных дорог выделено 2 миллиарда 75 миллионов сомов. За счет этих средств построено 61,8 километра дорог.

Кроме того, на модернизацию международного аэропорта «Каракол» направлено 2,1 миллиарда сомов, а обновление воинской части Пограничной службы № 2028 обошлось в 1,2 миллиарда сомов.

Для улучшения общественного транспорта приобретено 60 автобусов. Также проведена реконструкция 5 школ и 5 детских садов.

В ходе рабочей поездки президенту представили информацию о дальнейших планах развития промышленности, сельского хозяйства, туризма и социальной инфраструктуры региона.