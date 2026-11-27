В одном из природных заповедников Иссык-Кульской области местный егерь заметил молодого архара в возрасте 3–4 лет и запечатлел его на видео.

Егерь некоторое время наблюдал за животным. Когда он приблизился к нему на расстояние 10–20 метров, архар, оценив ситуацию, развернулся и скрылся за другим склоном холма.

Подобные случаи свидетельствуют о том, что дикие животные обитают в естественной среде и свободно передвигаются по своей территории.

В последние годы благодаря проводимой работе по охране диких животных, сохранению их естественной среды обитания и увеличению биологического разнообразия наблюдается тенденция к естественному росту численности архаров и куланов.