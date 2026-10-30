MEGA предупреждает о массовых атаках мошенников и призывает защитить аккаунты
Национальный оператор сотовой связи MEGA обращает внимание абонентов на участившиеся случаи мошенничества. В последние дни фиксируются массовые атаки, направленные на получение доступа к аккаунтам пользователей и их персональным данным.
Злоумышленники используют различные схемы обмана: представляются сотрудниками мобильных операторов, банков и других организаций, рассылают подозрительные сообщения и пытаются получить коды подтверждения для входа в аккаунты. В результате пользователи могут потерять доступ к своим учетным записям, в том числе в популярных мессенджерах.
MEGA призывает абонентов соблюдать правила цифровой безопасности и уделить особое внимание защите своих аккаунтов.
Одним из наиболее эффективных способов дополнительной защиты является двухфакторная аутентификация. Эта функция предполагает использование дополнительного способа подтверждения личности при входе в аккаунт.
Даже если злоумышленник завладеет кодом подтверждения из SMS или другими данными для входа, дополнительный уровень защиты может помешать ему получить доступ к учетной записи.
Чтобы снизить риск взлома, MEGA рекомендует:
- Включить двухфакторную аутентификацию в настройках мессенджеров и других сервисов, где доступна эта функция. Для WhatsApp, например, необходимо установить PIN-код в разделе «Аккаунт» → «Двухшаговая проверка».
- Никому не сообщать коды подтверждения, PIN-коды и пароли. Даже если собеседник представляется сотрудником оператора, банка или службы поддержки, не передавайте ему конфиденциальные данные.
- Не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения по просьбе неизвестных лиц.
- Проверять подозрительные обращения. Если знакомый просит срочно перевести деньги или сообщить личные данные, свяжитесь с ним другим способом и убедитесь, что сообщение отправлено именно им.
- Защитить доступ к номеру телефона и устройству. Используйте надежные пароли, блокировку экрана и не передавайте телефон посторонним.
MEGA отдельно обращает внимание на мошеннические схемы, связанные со взломом аккаунтов WhatsApp. Получив доступ к чужой учетной записи, злоумышленники могут рассылать сообщения контактам владельца, просить деньги в долг и использовать доверие между людьми для дальнейшего обмана.
В связи с тем, что WhatsApp принадлежит компании Meta, восстановление доступа к аккаунтам осуществляется в соответствии с процедурами самого сервиса. MEGA не имеет возможности напрямую управлять восстановлением таких аккаунтов, однако готова оказывать возможное содействие в рамках своей компетенции.
Национальный оператор призывает абонентов сохранять бдительность, не поддаваться на провокации мошенников и не принимать поспешных решений под давлением неизвестных собеседников.
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