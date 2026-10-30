MEGA предупреждает о массовых атаках мошенников и призывает защитить аккаунты

Национальный оператор сотовой связи MEGA обращает внимание абонентов на участившиеся случаи мошенничества. В последние дни фиксируются массовые атаки, направленные на получение доступа к аккаунтам пользователей и их персональным данным.

Злоумышленники используют различные схемы обмана: представляются сотрудниками мобильных операторов, банков и других организаций, рассылают подозрительные сообщения и пытаются получить коды подтверждения для входа в аккаунты. В результате пользователи могут потерять доступ к своим учетным записям, в том числе в популярных мессенджерах.

MEGA призывает абонентов соблюдать правила цифровой безопасности и уделить особое внимание защите своих аккаунтов.

Одним из наиболее эффективных способов дополнительной защиты является двухфакторная аутентификация. Эта функция предполагает использование дополнительного способа подтверждения личности при входе в аккаунт.

Даже если злоумышленник завладеет кодом подтверждения из SMS или другими данными для входа, дополнительный уровень защиты может помешать ему получить доступ к учетной записи.

Чтобы снизить риск взлома, MEGA рекомендует: Включить двухфакторную аутентификацию в настройках мессенджеров и других сервисов, где доступна эта функция. Для WhatsApp, например, необходимо установить PIN-код в разделе «Аккаунт» → «Двухшаговая проверка».

в настройках мессенджеров и других сервисов, где доступна эта функция. Для WhatsApp, например, необходимо установить PIN-код в разделе «Аккаунт» → «Двухшаговая проверка». Никому не сообщать коды подтверждения, PIN-коды и пароли. Даже если собеседник представляется сотрудником оператора, банка или службы поддержки, не передавайте ему конфиденциальные данные.

Даже если собеседник представляется сотрудником оператора, банка или службы поддержки, не передавайте ему конфиденциальные данные. Не переходить по подозрительным ссылкам и не устанавливать приложения по просьбе неизвестных лиц.

и не устанавливать приложения по просьбе неизвестных лиц. Проверять подозрительные обращения. Если знакомый просит срочно перевести деньги или сообщить личные данные, свяжитесь с ним другим способом и убедитесь, что сообщение отправлено именно им.

Если знакомый просит срочно перевести деньги или сообщить личные данные, свяжитесь с ним другим способом и убедитесь, что сообщение отправлено именно им. Защитить доступ к номеру телефона и устройству. Используйте надежные пароли, блокировку экрана и не передавайте телефон посторонним.

MEGA отдельно обращает внимание на мошеннические схемы, связанные со взломом аккаунтов WhatsApp. Получив доступ к чужой учетной записи, злоумышленники могут рассылать сообщения контактам владельца, просить деньги в долг и использовать доверие между людьми для дальнейшего обмана.

В связи с тем, что WhatsApp принадлежит компании Meta, восстановление доступа к аккаунтам осуществляется в соответствии с процедурами самого сервиса. MEGA не имеет возможности напрямую управлять восстановлением таких аккаунтов, однако готова оказывать возможное содействие в рамках своей компетенции.

Национальный оператор призывает абонентов сохранять бдительность, не поддаваться на провокации мошенников и не принимать поспешных решений под давлением неизвестных собеседников.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.