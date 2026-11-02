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24.kg

MEGA запускает реферальную акцию «Больше друзей — больше денег»

12:53, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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Национальный оператор сотовой связи MEGA запускает реферальную акцию «Больше друзей — больше денег», благодаря которой действующие абоненты и их друзья смогут получить по 200 сомов на баланс телефона за подключение к сети оператора.

Акция стартует сегодня и продлится до 31 декабря 2026 года включительно. Это возможность поделиться преимуществами MEGA с близкими и получить приятный бонус за рекомендацию.

Как работает акция «Больше друзей — больше денег» для абонентов:

  1. Действующий абонент MEGA открывает приложение MegaPay, переходит в раздел «Акции» и получает уникальный промокод.
  2. Передает промокод другу, который хочет подключиться к MEGA.
  3. Друг оформляет SIM-карту в центре продаж и обслуживания MEGA или подключает eSIM через MegaPay с использованием промокода.
  4. Новый абонент проходит персонификацию и оплачивает тариф стоимостью свыше 300 сомов.
  5. После выполнения условий акции оба участника получают по 200 сомов на баланс телефона!

«Больше друзей — больше денег» — это больше, чем просто рекомендация: делитесь возможностями MEGA с друзьями и получайте бонусы вместе!

Количество вознаграждений ограничено, поэтому не упустите возможность пригласить друзей и воспользоваться предложением.

Подробности акции доступны в мобильном приложении MegaPay (загрузить или обновить в App Store и Google Play) в разделе «Акции» и на сайте.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.

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