Сын главы Чечни Рамзана Кадырова получил сербское гражданство, сменив перед этим фамилию, пишет DW.

Это выяснил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). По его данным, 19-летний сын главы Чечни Али, получил паспорт Сербии, сменив перед этим фамилию на Мусаев. Тем самым сын Кадырова получил возможность безвизового въезда в Шенгенскую зону.

Решение о выдаче Мусаеву сербского паспорта опубликовано в «Государственном вестнике Сербии», оно датируется 19 июля 2025 года. По данным ФБК, Кадыров-младший еще до этого использовал фамилию Мусаев во время своих зарубежных поездок и у него имелся второй паспорт на это имя.

Издание «Агентство» отмечает, что сын Кадырова официально сменил свою фамилию через чеченский загс за пять месяцев до того, как получил гражданство Сербии. Это следует из утечек данных, которые изучило издание. Ранее «Агентство» писало, что фамилию Мусаев во время путешествий за границу используют и другие родственники главы Чечни — дочери Айшат, Карина, Табарик, Хеди и сыновья Адам, Ахмат, Эли и Абдулах. Также под этой фамилией и именем Мохьмад мог путешествовать сын Рамзана Кадырова — Адам.