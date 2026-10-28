Посредников заставят отвечать за иностранных студентов до конца учебы

В Кыргызстане рекрутинговые компании, занимающиеся набором иностранных студентов, должны сопровождать их на протяжении всего периода обучения. Ранее некоторые посредники после получения денег и поступления абитуриентов в вузы прекращали оказывать им помощь. Об этом сообщил директор госпредприятия «Центр приема иностранных студентов» при Миннауки Чынгыз Узакбаев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, иностранные студенты неоднократно сталкивались с недобросовестными посредниками, которые обещали помощь с поступлением, оформлением документов и пребыванием в Кыргызстане, однако впоследствии не выполняли обязательства.

«Они оставляли этих студентов на произвол судьбы», — рассказал Узакбаев.

Для решения проблемы центр заключает с рекрутинговыми компаниями договоры, предусматривающие сопровождение привлеченных ими студентов до окончания учебы.

«Мы обязываем рекрутинговые компании всячески помогать этим студентам до конца их обучения здесь», — пояснил руководитель предприятия.

Теперь, если иностранный студент поступил через посредническую компанию и столкнулся с трудностями во время пребывания в Кыргызстане, центр намерен привлекать соответствующую организацию к решению возникших вопросов.

Узакбаев также сообщил, что ранее отдельные посредники взимали с иностранных студентов дополнительные деньги сверх официальной стоимости обучения, в том числе за несуществующие услуги.

По его словам, новые требования призваны повысить прозрачность работы рекрутинговых компаний и обеспечить защиту иностранных студентов на протяжении всего периода их обучения в Кыргызстане.