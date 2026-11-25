Кыргызский футбольный союз в 2026 году увеличил общий призовой фонд национальных клубных турниров до 495 тысяч долларов. Об этом сообщили в КФС.

Решение о повышении призовых было принято исполнительным комитетом организации в начале футбольного сезона.

Наибольшая сумма предусмотрена для чемпионата Кыргызстана среди клубов Высшей лиги. Общий призовой фонд турнира составил 220 тысяч долларов. Чемпион получит 100 тысяч долларов, серебряный призер — 70 тысяч долларов, а команда, занявшая третье место, — 50 тысяч долларов.

За победу в Кубке Кыргызстана предусмотрено 70 тысяч долларов, а обладателю Суперкубка полагается 50 тысяч долларов.

Впервые призовые предусмотрели и для соревнований вторых составов клубов Высшей лиги. Общий фонд турнира составил 100 тысяч долларов. Победитель получит 50 тысяч долларов, команда на втором месте — 30 тысяч долларов, на третьем — 20 тысяч долларов.

Еще 55 тысяч долларов выделили на чемпионат Молодежной лиги Кыргызстана. За первое место предусмотрено 25 тысяч долларов, второе — 15 тысяч долларов, третье — 10 тысяч долларов, четвертое — 5 тысяч долларов.

В КФС отметили, что система денежных призов была впервые введена в 2024 году. Тогда общий фонд составлял 100 тысяч долларов. В 2025 году его увеличили до 230 тысяч долларов, а в 2026-м — до 495 тысяч долларов.

Таким образом, за два года призовой фонд национальных футбольных турниров вырос почти в 5 раз, а по сравнению с прошлым годом — более чем вдвое.

По данным футбольного союза, инициатива направлена на повышение престижности национальных соревнований, усиление конкуренции между клубами и дополнительное стимулирование развития профессионального и молодежного футбола.