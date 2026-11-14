В Германии детей обяжут сдавать тесты в детсадах с четырех лет

С 2029 года четырехлетние дети в Германии должны будут сдавать тест на знание немецкого языка, сообщает DW.

По замыслу авторов законопроекта, такое тестирование обеспечит равные возможности для всех, так как при выявлении проблем детям будут оказывать целенаправленную поддержку.

Введение таких процедур предусматривает подготовленный правительством закон, который бундестаг принял в ходе поименного голосования. В будущем в детсадах также будут оцениваться и математические знания, чтобы при необходимости обеспечить поддержку и в этой сфере до того, как дети пойдут в школу.

Оппозиция и федеральные земли просят у правительства дополнительные средства, ведь тестирование и поддержка детей требуют большого числа квалифицированных специалистов. Поскольку детсады входят в сферу ответственности земель, этот закон, вероятно, еще может быть изменен на уровне бундесрата.