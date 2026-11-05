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24.kg

Памятник Кокум-бию: заказчик скульптуры пожалуется на замглавы МВД

15:24, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Заказчик памятника Кокум-бию Абдылдабек Кочорбаев не согласен с обвинениями скульптора Алмаза Укуева. Его адвокат Агзам Душеналиев рассказал 24.kg свою версию конфликта и заявил, что намерен пожаловаться на скульптора и заместителя министра внутренних дел Адылбека Бийбосунова. По мнению защитника, их публичные заявления нарушают презумпцию невиновности его подзащитного.

По словам адвоката, идея установить памятник Кокум-бию на круговой развязке в Сузакском районе Джалал-Абадской области возникла у представителей рода Мундуз. К нему, как утверждает Душеналиев, относятся бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, скульптор Алмаз Укуев и заказчик Абдылдабек Кочорбаев. При этом адвокат настаивает, что Ташиев не имел отношения к заказу памятника.

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Кочорбаев и Укуев договорились об изготовлении скульптуры устно. По версии адвоката, стоимость работы составила 6 миллионов сомов, из которых заказчик заранее передал скульптору 3,6 миллиона. При этом, как уточнил Душеналиев, в материалах следствия указана другая сумма предоплаты — 3,4 миллиона сомов.

Когда работа подходила к концу, заказчику не понравился результат. Стороны договорились внести исправления, однако до завершения работы между ними возник спор об оплате. Скульптор потребовал оставшуюся сумму, а Кочорбаев, по словам адвоката, заявил, что рассчитаться готов после завершения скульптуры. Договориться им не удалось.

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После этого Алмаз Укуев обратился в Кара-Буринскую милицию. По словам адвоката, скульптор заявил о давлении, угрозах и попытках запугать его, а также сообщил, что заказчик обманул его и не выплатил деньги.

В отношении Абдылдабека Кочорбаева возбудили уголовное дело. Его поместили в ИВС, после чего он нанял адвоката. Защита добилась передачи дела в Октябрьский районный суд Бишкека, поскольку переговоры между сторонами проходили на территории Октябрьского района. Также адвокатам удалось добиться изменения меры пресечения на домашний арест. По его словам, дело находится в суде почти два месяца.

В то время как продолжаются судебные процессы, Алмаз Укуев успел обратиться к президенту. Он заявил, что заказчик обманул его, воспользовался родственными связями с Камчыбеком Ташиевым и угрожал ему. Заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов также публично назвал Кочорбаева родственником Ташиева.

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Адвокат выразил мнение, что подобные заявления до вынесения судебного решения нарушают презумпцию невиновности. При этом он подчеркнул, что его подзащитный не имеет родственных связей с бывшим главой ГКНБ. Агзам Душеналиев намерен подать жалобы на скульптора Алмаза Укуева и замминистра внутренних дел Адылбека Бийбосунова.

Напомним, история получила огласку после встречи президента Садыра Жапарова с жителями Таласской области. Тогда скульптор Алмаз Укуев пожаловался главе государства, что изготовил скульптуру Кокум-бия за 5,5 миллиона сомов, передал ее заказчику, но так и не получил оплату. Представитель МВД сообщил, что заказчик — родственник Камчыбека Ташиева, и намеревался подарить ему скульптуру. Садыр Жапаров поручил помочь скульптору вернуть деньги.

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