Памятник Кокум-бию: заказчик скульптуры пожалуется на замглавы МВД

Заказчик памятника Кокум-бию Абдылдабек Кочорбаев не согласен с обвинениями скульптора Алмаза Укуева. Его адвокат Агзам Душеналиев рассказал 24.kg свою версию конфликта и заявил, что намерен пожаловаться на скульптора и заместителя министра внутренних дел Адылбека Бийбосунова. По мнению защитника, их публичные заявления нарушают презумпцию невиновности его подзащитного.

По словам адвоката, идея установить памятник Кокум-бию на круговой развязке в Сузакском районе Джалал-Абадской области возникла у представителей рода Мундуз. К нему, как утверждает Душеналиев, относятся бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, скульптор Алмаз Укуев и заказчик Абдылдабек Кочорбаев. При этом адвокат настаивает, что Ташиев не имел отношения к заказу памятника.

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Кочорбаев и Укуев договорились об изготовлении скульптуры устно. По версии адвоката, стоимость работы составила 6 миллионов сомов, из которых заказчик заранее передал скульптору 3,6 миллиона. При этом, как уточнил Душеналиев, в материалах следствия указана другая сумма предоплаты — 3,4 миллиона сомов.

Когда работа подходила к концу, заказчику не понравился результат. Стороны договорились внести исправления, однако до завершения работы между ними возник спор об оплате. Скульптор потребовал оставшуюся сумму, а Кочорбаев, по словам адвоката, заявил, что рассчитаться готов после завершения скульптуры. Договориться им не удалось.

После этого Алмаз Укуев обратился в Кара-Буринскую милицию. По словам адвоката, скульптор заявил о давлении, угрозах и попытках запугать его, а также сообщил, что заказчик обманул его и не выплатил деньги.

В отношении Абдылдабека Кочорбаева возбудили уголовное дело. Его поместили в ИВС, после чего он нанял адвоката. Защита добилась передачи дела в Октябрьский районный суд Бишкека, поскольку переговоры между сторонами проходили на территории Октябрьского района. Также адвокатам удалось добиться изменения меры пресечения на домашний арест. По его словам, дело находится в суде почти два месяца.

В то время как продолжаются судебные процессы, Алмаз Укуев успел обратиться к президенту. Он заявил, что заказчик обманул его, воспользовался родственными связями с Камчыбеком Ташиевым и угрожал ему. Заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов также публично назвал Кочорбаева родственником Ташиева.

Адвокат выразил мнение, что подобные заявления до вынесения судебного решения нарушают презумпцию невиновности. При этом он подчеркнул, что его подзащитный не имеет родственных связей с бывшим главой ГКНБ. Агзам Душеналиев намерен подать жалобы на скульптора Алмаза Укуева и замминистра внутренних дел Адылбека Бийбосунова.

Напомним, история получила огласку после встречи президента Садыра Жапарова с жителями Таласской области. Тогда скульптор Алмаз Укуев пожаловался главе государства, что изготовил скульптуру Кокум-бия за 5,5 миллиона сомов, передал ее заказчику, но так и не получил оплату. Представитель МВД сообщил, что заказчик — родственник Камчыбека Ташиева, и намеревался подарить ему скульптуру. Садыр Жапаров поручил помочь скульптору вернуть деньги.