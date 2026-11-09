«Врагов больше, чем волос на голове». Суваналиев о судьбе Ташиева

Бывший министр внутренних дел Кыргызстана Омурбек Суваналиев считает, что Камчыбек Ташиев оказался в сложном политическом положении после распада тандема с президентом Садыром Жапаровым. Об этом он заявил в подкасте журналиста Эрниса Кыязова.

По мнению Суваналиева, бывший председатель ГКНБ доверял другу, однако после утраты властных полномочий столкнулся с критикой со стороны людей, которые прежде не решались открыто выступать против него.

«У Ташиева сегодня врагов больше, чем волос на голове. Есть враги среди представителей власти, есть и за ее пределами. Он доверял другу и в итоге оказался между двух огней», — сказал Суваналиев.

Экс-министр подчеркнул, что ответственность за решения, принимавшиеся во времена политического тандема, нельзя возлагать исключительно на бывшего руководителя спецслужбы.

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По его словам, именно президент предоставил Ташиеву широкие полномочия, когда тот одновременно возглавлял ГКНБ и занимал должность заместителя председателя кабинета министров.

«Президент сам должен управлять государством. Именно он предоставил другу такие большие полномочия. И остановить его тоже мог президент», — отметил Суваналиев.

Он рассказал, что еще во времена совместной работы Жапарова и Ташиева публично критиковал систему управления, получившую название «институт двух друзей».

По словам бывшего министра, его замечания вызывали недовольство Ташиева.

«Он обижался и говорил, чтобы Суваналиев не выступал, что они прекрасно работают, а я пытаюсь их поссорить», — вспомнил политик.

Суваналиев утверждает, что неоднократно предупреждал Ташиева о возможных последствиях проводимой ГКНБ кампании по возврату государству имущества и денег, которую в обществе называли «кустуризацией».

« Я говорил Камчыбеку, чтобы они действовали строго в рамках закона и отчитывались за каждый тыйын. Предупреждал, что другие потом могут отойти в сторону, а отвечать придется ему. Омурбек Суваналиев

В качестве примера бывший министр привел историю экс-главы ГКНБ Феликса Кулова, который в свое время подвергся уголовному преследованию, в том числе по финансовым вопросам.

Суваналиев обратил внимание на отсутствие, по его оценке, полной публичной отчетности о средствах, полученных в ходе кампании по возврату активов.

Он высказал предположение, что причиной разногласий между Жапаровым и Ташиевым мог стать вопрос будущего участия в президентских выборах.

По версии Суваналиева, политическая система «двух друзей» могла предполагать поочередное пребывание у власти, однако впоследствии между ними возникли противоречия. Доказательств существования подобных договоренностей он не представил.

Отвечая на вопрос о том, какую роль Ташиев может сыграть на предстоящих президентских выборах, Суваналиев отказался делать прогнозы.

«Я не хочу сейчас об этом говорить. Ему и так тяжело», — пояснил бывший министр.

Он добавил, что считает неправильным усиливать критику человека после утраты им властных полномочий.

Отдельно Суваналиев затронул Кемпир-Абадское дело. По его мнению, политическую ответственность за задержания активистов и оппозиционных политиков в период существования тандема несут оба бывших союзника.

Он подчеркнул, что расследованием занималось МВД, а не ГКНБ, и напомнил, что министр внутренних дел подчиняется президенту. В связи с этим, считает Суваналиев, неправильно объяснять все происходившее исключительно действиями Ташиева.

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Бывший министр также вспомнил участие Ташиева в переговорах по кыргызско-таджикской границе в 2021 году. По утверждению Суваналиева, он выступал против поспешного подписания документов о границе во время вооруженного конфликта и предупреждал о необходимости сначала добиться прекращения огня.

Еще одним эпизодом, который затронул Суваналиев, стала встреча Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и бывшего президента Курманбека Бакиева в Дубае.

По мнению экс-министра, участие руководителя спецслужбы во встрече с находящимся в розыске бывшим главой государства было ошибкой и впоследствии может стать поводом для претензий к Ташиеву.

Суваналиев считает, что произошедший разрыв политического тандема должен стать поводом для пересмотра системы распределения полномочий между президентом, спецслужбами и другими государственными органами.

В частности, он предлагает ограничить функции ГКНБ разведкой и контрразведкой, исключив участие спецслужбы во внутриполитических процессах.