«Врагов больше, чем волос на голове». Суваналиев о судьбе Ташиева
Бывший министр внутренних дел Кыргызстана Омурбек Суваналиев считает, что Камчыбек Ташиев оказался в сложном политическом положении после распада тандема с президентом Садыром Жапаровым. Об этом он заявил в подкасте журналиста Эрниса Кыязова.
По мнению Суваналиева, бывший председатель ГКНБ доверял другу, однако после утраты властных полномочий столкнулся с критикой со стороны людей, которые прежде не решались открыто выступать против него.
«У Ташиева сегодня врагов больше, чем волос на голове. Есть враги среди представителей власти, есть и за ее пределами. Он доверял другу и в итоге оказался между двух огней», — сказал Суваналиев.
Экс-министр подчеркнул, что ответственность за решения, принимавшиеся во времена политического тандема, нельзя возлагать исключительно на бывшего руководителя спецслужбы.
По его словам, именно президент предоставил Ташиеву широкие полномочия, когда тот одновременно возглавлял ГКНБ и занимал должность заместителя председателя кабинета министров.
«Президент сам должен управлять государством. Именно он предоставил другу такие большие полномочия. И остановить его тоже мог президент», — отметил Суваналиев.
Он рассказал, что еще во времена совместной работы Жапарова и Ташиева публично критиковал систему управления, получившую название «институт двух друзей».
По словам бывшего министра, его замечания вызывали недовольство Ташиева.
«Он обижался и говорил, чтобы Суваналиев не выступал, что они прекрасно работают, а я пытаюсь их поссорить», — вспомнил политик.
Суваналиев утверждает, что неоднократно предупреждал Ташиева о возможных последствиях проводимой ГКНБ кампании по возврату государству имущества и денег, которую в обществе называли «кустуризацией».
В качестве примера бывший министр привел историю экс-главы ГКНБ Феликса Кулова, который в свое время подвергся уголовному преследованию, в том числе по финансовым вопросам.
Суваналиев обратил внимание на отсутствие, по его оценке, полной публичной отчетности о средствах, полученных в ходе кампании по возврату активов.
Он высказал предположение, что причиной разногласий между Жапаровым и Ташиевым мог стать вопрос будущего участия в президентских выборах.
По версии Суваналиева, политическая система «двух друзей» могла предполагать поочередное пребывание у власти, однако впоследствии между ними возникли противоречия. Доказательств существования подобных договоренностей он не представил.
Отвечая на вопрос о том, какую роль Ташиев может сыграть на предстоящих президентских выборах, Суваналиев отказался делать прогнозы.
«Я не хочу сейчас об этом говорить. Ему и так тяжело», — пояснил бывший министр.
Он добавил, что считает неправильным усиливать критику человека после утраты им властных полномочий.
Отдельно Суваналиев затронул Кемпир-Абадское дело. По его мнению, политическую ответственность за задержания активистов и оппозиционных политиков в период существования тандема несут оба бывших союзника.
Он подчеркнул, что расследованием занималось МВД, а не ГКНБ, и напомнил, что министр внутренних дел подчиняется президенту. В связи с этим, считает Суваналиев, неправильно объяснять все происходившее исключительно действиями Ташиева.
Бывший министр также вспомнил участие Ташиева в переговорах по кыргызско-таджикской границе в 2021 году. По утверждению Суваналиева, он выступал против поспешного подписания документов о границе во время вооруженного конфликта и предупреждал о необходимости сначала добиться прекращения огня.
Еще одним эпизодом, который затронул Суваналиев, стала встреча Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и бывшего президента Курманбека Бакиева в Дубае.
По мнению экс-министра, участие руководителя спецслужбы во встрече с находящимся в розыске бывшим главой государства было ошибкой и впоследствии может стать поводом для претензий к Ташиеву.
Суваналиев считает, что произошедший разрыв политического тандема должен стать поводом для пересмотра системы распределения полномочий между президентом, спецслужбами и другими государственными органами.
В частности, он предлагает ограничить функции ГКНБ разведкой и контрразведкой, исключив участие спецслужбы во внутриполитических процессах.