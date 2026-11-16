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Памятники юга Кыргызстана претендуют на включение в список ЮНЕСКО

12:01, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Шесть историко-культурных объектов в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях Кыргызстана могут в перспективе войти в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Они представлены в рамках транснациональной номинации «Шелковые пути: Фергано-Сырдарьинский коридор». Об этом сообщил начальник отдела историко-культурного наследия Министерства культуры, информации и молодежной политики Чынарбек Жолдошов.

Речь о памятниках, расположенных вдоль исторических маршрутов Великого шелкового пути.

В числе предлагаемых объектов:

  • городище Кулбесхан в Чаткальском районе Джалал-Абадской области;
  • историко-культурный комплекс Сафид-Булан (Шах-Фазиль) в Ала-Букинском районе;
  • археолого-архитектурный комплекс Узгена;
  • городище Шоро-Башат в Ошской области;
  • наскальные рисунки Айрымач-Тоо (Суроттуу-Таш) в Кара-Суйском районе;
  • погребальный комплекс Кара-Булак в Баткенской области.

Напомним, работа над транснациональной номинацией «Шелковые пути: Фергано-Сырдарьинский коридор» началась в 2015 году. Она предполагает совместное представление исторических памятников, связанных с Великим шелковым путем, от Казахстана до стран Ферганской долины. В подготовке номинации участвуют Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

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