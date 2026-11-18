Древний Кошой-Коргон планируют укрепить и защитить от разрушения
Научно-исследовательский проектный институт «Кыргызреставрация» объявил тендер на ремонт и реставрацию городища Кошой-Коргон в Ат-Башинском районе Нарынской области. Планируемая стоимость работ составляет 22 миллиона 80 тысяч сомов.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит укрепить северо-восточную крепостную стену, восстановить поврежденную кладку и защитить памятник от дождевой и талой воды.
Сначала специалисты должны обследовать стены, выявить трещины, деформации и неустойчивые участки. Затем под археологическим надзором очистить поврежденные поверхности от дерна и рыхлого грунта.
Всего планируется провести консервацию 1 тысячи 150 квадратных метров стены. Утраченные фрагменты восстановят с использованием сырцового кирпича, каменно-глиняной смеси и глинобитного раствора. Промоины и пустоты заполнят, а ослабленные участки укрепят контрфорсами — дополнительными опорами.
Проект также предусматривает строительство защитного навеса и обустройство водоотвода. Фундаменты и опоры навеса должны установить без повреждения древних стен и археологических слоев.
Предложения подрядчиков принимают до 13.48 24 ноября 2026 года. Участникам необходимо подтвердить опыт аналогичных работ, наличие профильных специалистов и разрешения на проведение работ на охраняемых памятниках.
Аванс не предусмотрен: заказчик оплатит работы после их приемки. В карточке закупки сроком оплаты указано 20 декабря 2026 года.
Напомним, в августе «Кыргызреставрация» уже объявляла повторный тендер на реставрацию Кошой-Коргона с планируемой стоимостью 8 миллионов 700 тысяч сомов. Ту закупку признали несостоявшейся.