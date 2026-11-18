Научно-исследовательский проектный институт «Кыргызреставрация» объявил тендер на ремонт и реставрацию городища Кошой-Коргон в Ат-Башинском районе Нарынской области. Планируемая стоимость работ составляет 22 миллиона 80 тысяч сомов.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит укрепить северо-восточную крепостную стену, восстановить поврежденную кладку и защитить памятник от дождевой и талой воды.

Сначала специалисты должны обследовать стены, выявить трещины, деформации и неустойчивые участки. Затем под археологическим надзором очистить поврежденные поверхности от дерна и рыхлого грунта.

Всего планируется провести консервацию 1 тысячи 150 квадратных метров стены. Утраченные фрагменты восстановят с использованием сырцового кирпича, каменно-глиняной смеси и глинобитного раствора. Промоины и пустоты заполнят, а ослабленные участки укрепят контрфорсами — дополнительными опорами.

Проект также предусматривает строительство защитного навеса и обустройство водоотвода. Фундаменты и опоры навеса должны установить без повреждения древних стен и археологических слоев.

Предложения подрядчиков принимают до 13.48 24 ноября 2026 года. Участникам необходимо подтвердить опыт аналогичных работ, наличие профильных специалистов и разрешения на проведение работ на охраняемых памятниках.

Аванс не предусмотрен: заказчик оплатит работы после их приемки. В карточке закупки сроком оплаты указано 20 декабря 2026 года.

Напомним, в августе «Кыргызреставрация» уже объявляла повторный тендер на реставрацию Кошой-Коргона с планируемой стоимостью 8 миллионов 700 тысяч сомов. Ту закупку признали несостоявшейся.

Кошой-Коргон — средневековое городище возле села Кара-Суу в Ат-Башинском районе Нарынской области. Памятник включен в государственный список объектов истории и культуры республиканского значения и датируется VII–XIV веками. Исследователи связывают его с древним городом Атбаш. До наших дней сохранились остатки крепостных стен и башен. По народному преданию, название крепости связано с Кошоем — героем эпоса «Манас».