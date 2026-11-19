Скульптор Тамила Маматова начала работу над портретом Амира Кунакунова, погибшего в ущелье Ала-Арча. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

По словам Маматовой, для нее это не просто работа над произведением искусства, а очень личная и эмоциональная история.

«Недавно я встретилась с его семьей. Познакомилась с его прекрасными родителями и близкими. Это замечательные, душевные люди. И знаете, после этой встречи я еще раз подумала: у прекрасных родителей рождаются прекрасные дети. Амир был самым младшим в семье, третьим сыном. У него есть два старших брата. По рассказам родных, он был умным, жизнерадостным, открытым человеком. Не любил конфликты, всегда старался найти общий язык с людьми, умел ладить с окружающими», — написала скульптор.

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Она добавила: когда лепишь портрет человека, особенно тяжело осознавать, что перед тобой образ совсем юного человека, у которого впереди должна была быть целая жизнь.

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Напомним, 7 ноября в 19.02 на единый номер экстренных служб 112 поступил звонок от 14-летнего Амира Кунакунова. Он сообщил, что потерял ориентир при спуске в горной местности, и попросил помощи спасателей.

Однако спасти подростка не удалось. 9 ноября во время поисково-спасательных мероприятий в районе пика Электро обнаружено его тело.

Тамила Маматова — известный скульптор-монументалист и портретист, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. Она является единственной женщиной-скульптором в истории независимого Кыргызстана. Среди ее известных работ — памятник «Айкол Манас» на площади Ала-Тоо и скульптура Чингиза Айтматова. Трехметровая дипломная работа принесла автору широкую известность в Центральной Азии.