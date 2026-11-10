Ташиев призвал привлечь главу МЧС к ответственности за гибель Амира

Бывший председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что министр чрезвычайных ситуаций должен был лично руководить поисково-спасательной операцией после получения сигнала о бедствии от 14-летнего Амира Кунакунова, погибшего в горах Ала-Арчи.

Отвечая на вопрос о действиях спасательных служб, Ташиев, ранее возглавлявший МЧС, подчеркнул, что при получении сообщения о человеке, находящемся в опасности, необходимо незамедлительно задействовать все имеющиеся силы и средства.

«После получения информации о бедственном положении человека министр должен был незамедлительно получить доклад о ситуации, совместно со службами организовать оперативную спасательную операцию и, не дожидаясь команды сверху, самостоятельно выехать или вылететь на место происшествия», — заявил он.

По мнению Ташиева, глава чрезвычайного ведомства должен был находиться на месте происшествия и лично руководить спасательными работами до завершения операции.

При этом он отметил, что если министр предпринял все необходимые действия, но спасти подростка не удалось, причиной могли стать обстоятельства непреодолимой силы.

«Если же он действовал иначе, то его необходимо привлечь к ответственности за неспасение человеческой жизни. Тем более, что сам человек звонил в спасательную службу и просил о помощи!» — подчеркнул Ташиев.

Он также выразил соболезнования семье погибшего подростка.