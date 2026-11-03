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Родственник Ташиева заказал скульптуру за 5,5 миллиона сомов и не заплатил

20:10, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

Житель Таласской области пожаловался президенту Садыру Жапарову на гражданина, который заказал скульптуру Кокум-бия, но не заплатил за выполненную работу. Об этом он рассказал во время встречи главы государства с жителями Айтматовского и Манасского районов.

По словам заявителя, работу оценили в 5,5 миллиона сомов. Скульптор выполнил работу, передал заказчику, но денег так и не получил. Он обратился в суд, но дело передали в Бишкек, после чего, по его словам, заказчик скрылся.

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Представитель МВД пояснил, что подозреваемый якобы собирался подарить скульптуру бывшему главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

«Он обратился к потерпевшему со словами: «Изготовь скульптуру Кокум-бия. Скоро Ташиев станет президентом, подарю ему»», — рассказал чиновник.

Он также сообщил, что заказчик является родственником Камчыбека Ташиева. Заявитель подтвердил это в ответ на уточняющий вопрос президента.

Выслушав жалобу, Садыр Жапаров поручил помочь мужчине получить деньги за выполненную работу.

«Если заказал, скульптуру изготовили и передали, почему не платит? Человек понес расходы, а деньги ему не отдают. Разве это не стыдно?» — сказал президент.

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