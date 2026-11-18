В Национальном университете имени Аль-Фараби в Алматы состоялась научная конференция, посвященная деятельности председателя Совета народных комиссаров Киргизской АССР Жусупа Абдрахманова (1927-1933). В мероприятии приняли участие кыргызстанские ученые-историки, сообщает Минкультуры.

На конференции представлены доклады о деятельности главы кыргызского правительства, стоявшего у истоков становления кыргызской государственности в советский период, а также о его заслугах в спасении сотен тысяч казахских беженцев в 1932 году.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото Минкультуры

В ходе конференции казахстанские ученые сообщили, что в знак признания заслуг Жусупа Абдрахманова в спасении казахского народа и в целях увековечения многовекового кыргызско-казахского братства они выступают с инициативой об установке его памятника в одном из городов Казахстана — Алматы или Астане. Это предложение планируется представить высшему руководству страны.