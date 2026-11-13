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24.kg

Компания Kulikov перенесет производство праздничных тортов в Казахстан

10:09, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

В январе 2027 года кондитерский дом Kulikov намерен запустить в Алматы производственную площадку площадью 5 тысяч квадратных метров. Об этом пишет Forbes Kazakhstan со ссылкой на директора по маркетингу компании Олесю Кущенкову. 

Новое производство разместят в западной части города, в районе улицы Момышулы. Туда фирма переведет офис и действующее кулинарное производство, которые находятся на территории бывшего завода «Белкамит». Бизнес-центр, по словам представителя Kulikov, второй год планируют снести, поэтому компании пришлось искать быстрое решение. 

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Одновременно фирма приостановила проект строительства крупной фабрики в Казахстане.

«Большой завод пока на паузе. Мы заморозили проект и бросили все силы на то, чтобы до конца года открыть площадку на Момышулы», — рассказала Олеся Кущенкова.

Она не исключила, что компания пересмотрит и местоположение будущей крупной фабрики: «Этот вопрос обсуждается».

На новом предприятии, по словам Олеси Кущенковой, расширят производство готовой еды, несладкой выпечки и кондитерских изделий. Из Бишкека в Алматы перенесут выпуск праздничных тортов и части ассортимента, который пользуется повышенным спросом в Казахстане. Продукцию алматинского производства планируют поставлять и в Кыргызстан. 

Производство мороженого пока останется в КР. В компании объясняют это удобной логистикой и более низкой стоимостью молока.

Напомним, в августе 2025 года Kulikov сообщил о намерении построить в Алматы большую фабрику по выпуску десертов, мороженого, молочной продукции и готовой еды. В июне 2026-го компания подтвердила, что не собирается сворачивать производство в Кыргызстане и рассматривает его как приоритетный рынок. 

История Kulikov началась в КР в 1991 году. В Казахстан фирма пришла в 2013-м, а в 2015-м начала активно расширять сеть фирменных магазинов. По ее данным, на 11 ноября 2026 года у кондитерского дома 61 магазин и одна кофейня в РК, 55 магазинов и четыре кофейни в Кыргызстане, 38 магазинов и одна кофейня в России.

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