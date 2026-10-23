Сельхозпроизводство в Кыргызстане выросло на 6,5 процента

Объем сельскохозяйственного производства в Кыргызстане за девять месяцев 2026 года составил 399,5 миллиарда сомов — на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел заместитель председателя кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков на открытии выставки «АгроТехЭкспо-2026» и ярмарки «Алтын күз».

По его словам, за этот период перерабатывающие предприятия произвели продукции на 92,7 миллиарда сомов. В отрасли создали 75 крупных и средних предприятий, девять торгово-логистических центров и 65 кооперативов. В лизинг передали 1 тысячу 724 единицы сельхозтехники, создали 2 тысячи рабочих мест.

За девять месяцев льготные кредиты на общую сумму 12 миллиардов 537 миллионов сомов получили 10 тысяч 453 хозяйствующих субъекта. В этом году государственную поддержку аграрного сектора оказывают в рамках восьми проектов — ранее их было два.

Среди задач на будущее Эрлист Акунбеков назвал увеличение экспорта сельхозпродукции в два раза и доведение доли переработки сырья до 25 процентов. Также планируется развивать капельное орошение и создать цифровую систему «Умное сельское хозяйство».

Выставка и ярмарка проходят с 23 по 25 октября на площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке. На ярмарке продают продукты питания по сниженным социальным ценам, а на выставке представили племенной скот, сельхозтехнику и цифровые решения для отрасли.