В Кыргызстане за 10 месяцев произвели 1 миллион 658,7 тысячи тонн сырого молока, превысив уровень прошлого года на 2,3 процента. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Кто лидирует по областям

Безусловным лидером по объемам производства сырого молока является Чуйская область, обеспечившая 424,4 тысячи тонн с ростом на 2,4 процента.

На второй позиции расположилась Джалал-Абадская область, где надой вырос на 2,7 процента до 357,4 тысячи тонн.

Третье место по объемам и первое место по росту среди всех областей заняла Ошская область: производство увеличилось на 3,5 процента до 315,4 тысячи тонн. В регионе наилучшую динамику показали Ноокатский (плюс 6,9 процента) и Чон-Алайский (плюс 6,7 процента) районы.

В других регионах республики также положительные результаты:

Иссык-Кульская область: надой вырос на 2,6 процента и составил 258,9 тысячи тонн.

Нарынская область: объем увеличился на 2,1 процента до 132,9 тысячи тонн.

Баткенская область: производство прибавило 2,4 процента, достигнув 90,4 тысячи тонн.

Таласская область: надой вырос на 0,9 процента до 68,1 тысячи тонн.

По показателю продуктивности скота самая высокая эффективность у Чуйской области — 2 тысячи 781,8 килограмма молока от одной коровы.

Резкий спад в крупных городах

На фоне роста по всей республике в крупных городах произошел обвал молочного производства. В городе Оше оно сократилось почти вдвое — на 47,2 процента, упав до 4,6 тысячи тонн.

Похожее падение на 48,8 процента зафиксировали и в городе Токмоке, где выпуск за год снизился до 1,7 тысячи тонн. В Бишкеке объем производства сократился на 15,3 процента до 6,4 тысячи тонн.