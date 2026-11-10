В России из фильма «Айтматов» вырезали кадр, в Казахстане премьеру перенесли

Фильм «Айтматов» оказался в центре цензурного скандала. В российской версии вырезали сцену расстрела отца писателя Торекула Айтматова во время сталинских репрессий, пишет kazakh_inform.

По данным портала, в Казахстане премьеру, запланированную на 12 ноября, перенесли на неопределенный срок. Причины пока не раскрываются.

В Москве фильм показали 4 ноября.

Напомним, картина, посвященная жизни и творчеству всемирно известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова, получила официальное приглашение организаторов фестиваля.

Главную роль исполнил Болот Тентимышов. Образы писателя Бориса Пастернака и его жены Зинаиды Нейгауз воплотили на экране Сергей Безруков и Равшана Куркова.