Наказание за скручивание пробега: почему депутаты не поддержали законопроект

Комитет Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции снял с рассмотрения в первом чтении законопроект об ответственности за изменение показаний автомобильных одометров. Депутаты и представители правоохранительных органов посчитали, что для применения таких норм пока нет необходимых механизмов. Инициатор документа Дастан Бекешев намерен его доработать.

Законопроект предусматривает введение ответственности за искусственное изменение показаний одометра и искажение данных о фактическом пробеге автомобиля.

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По словам Дастана Бекешева, на рынке подержанных автомобилей встречаются случаи, когда продавцы уменьшают пробег, чтобы продать машину дороже. При этом стоимость автомобиля во многом зависит от показаний одометра.

«Сегодня посмотрел на Lalafo и других платформах — там предлагают такие услуги. За 2,5 тысячи сомов можно изменить цифры на одометре. Это неправильно, мы должны бороться с мошенничеством», — сказал депутат.

Как он отметил, искаженный пробег вводит покупателей в заблуждение относительно состояния автомобиля, его остаточного ресурса и рыночной стоимости. Это дает недобросовестным продавцам преимущество и подрывает доверие к рынку подержанных машин.

Почему законопроект сняли с рассмотрения

Дастан Бекешев сообщил, что кабмин представил отрицательные заключения по инициативе. С частью замечаний он согласен: сейчас в Кыргызстане нет системы, которая позволяла бы достоверно установить первоначальный пробег машины и доказать, что его впоследствии изменили.

Депутат предложил поручить кабмину разработать механизм фиксации пробега при регистрации и перерегистрации автомобилей.

Для этого, по его мнению, необходимо создать электронную историю транспортных средств с данными о пробеге, привязанными к VIN-коду. При каждой последующей перерегистрации сведения можно будет сверять с предыдущими. Дастан Бекешев также привел в пример Казахстан, где, по его словам, начали внедрять подобную практику.

Во время обсуждения депутаты и представители правоохранительных органов указали, что без исходных данных и технических возможностей для выявления изменений пробега доказать нарушение будет сложно.

Кроме того, услуги по корректировке показаний одометра могут оказывать предприниматели, а проверки субъектов бизнеса регулируются отдельными требованиями.

«Механизма нет. Получается, и владелец автомобиля, и тот, кто изменил пробег, участвуют в обмане. Кого из них привлекать к ответственности? Если мы будем выявлять тех, кто размещает рекламу, услуги просто уйдут в теневой рынок, при этом вырастив цены. Работа все равно продолжится. Пока не будет определен конкретный механизм, решить эту проблему сложно», — сказал заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов.

Дастан Бекешев на сдавался, он напомнил, что МВД может провести контрольную закупку, чтобы установить, кто оказывает такие услуги. Замминистра возразил, что контрольная закупка проводится только в рамках уголовного дела.