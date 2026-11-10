Госагентству физической культуры и спорта передали 21 служебный автомобиль

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Улан Маматканов передал ключи от 21 служебного автомобиля Государственному агентству физической культуры и спорта и подведомственным ему спортивным организациям. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, служебные машины приобрели у отечественной компании «Тулпар Моторс» в целях поддержки местного производства.

Улан Маматканов подчеркнул, что новые автомобили укрепят материально-техническую базу агентства и подведомственных учреждений, повысят оперативность спортивных учреждений в регионах, улучшат координацию работы спортивных учреждений на местах, усилят взаимодействие с регионами и создадут более благоприятные условия для развития спортивной инфраструктуры.