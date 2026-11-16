Машины с номерами 10-го региона нельзя продавать. В «Унаа» объяснили исключения

В Кыргызстане автомобили, прошедшие легализацию и получившие государственные номера с кодом 10-го региона, запрещено продавать, дарить и переоформлять на других лиц. Об этом в эфире «Первого радио» напомнил заместитель директора государственного центра «Унаа» Тилек Женишев.

Во время прямого эфира один из слушателей поинтересовался, можно ли приобрести автомобиль с номерами 10-го региона и впоследствии зарегистрировать его на себя.

Представитель «Унаа» пояснил, что по закону такие сделки проводить нельзя. Ограничения распространяются на автомобили, легализованные в рамках специальной государственной кампании.

По его словам, передать право управления таким транспортом другому человеку можно только в отдельных случаях.

В частности, если собственник умер, право пользования автомобилем может перейти членам его семьи в порядке наследования. Если владелец признан недееспособным или ограниченно дееспособным, передача права управления допускается на основании решения суда.

Обычная продажа автомобиля с номерами 10-го региона другому гражданину запрещена.

Напомним, постановлением кабинета министров от 20 сентября 2025 года № 595 установлены ограничения по использованию легализованных автомобилей с кодом региона 10.

Такой транспорт нельзя отчуждать, вывозить за пределы Кыргызстана или передавать право управления третьим лицам, за исключением предусмотренных законодательством случаев.