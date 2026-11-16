USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Машины с номерами 10-го региона нельзя продавать. В «Унаа» объяснили исключения

11:26, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане автомобили, прошедшие легализацию и получившие государственные номера с кодом 10-го региона, запрещено продавать, дарить и переоформлять на других лиц. Об этом в эфире «Первого радио» напомнил заместитель директора государственного центра «Унаа» Тилек Женишев.

Во время прямого эфира один из слушателей поинтересовался, можно ли приобрести автомобиль с номерами 10-го региона и впоследствии зарегистрировать его на себя.

Представитель «Унаа» пояснил, что по закону такие сделки проводить нельзя. Ограничения распространяются на автомобили, легализованные в рамках специальной государственной кампании.

По его словам, передать право управления таким транспортом другому человеку можно только в отдельных случаях.

В частности, если собственник умер, право пользования автомобилем может перейти членам его семьи в порядке наследования. Если владелец признан недееспособным или ограниченно дееспособным, передача права управления допускается на основании решения суда.

Обычная продажа автомобиля с номерами 10-го региона другому гражданину запрещена.

Напомним, постановлением кабинета министров от 20 сентября 2025 года № 595 установлены ограничения по использованию легализованных автомобилей с кодом региона 10.

Такой транспорт нельзя отчуждать, вывозить за пределы Кыргызстана или передавать право управления третьим лицам, за исключением предусмотренных законодательством случаев.

Материалы по теме

Продал машину 20 лет назад, а она до сих пор на учете. Что делать владельцам

В России решили ужесточить правила для ввоза авто из Кыргызстана

Госагентству физической культуры и спорта передали 21 служебный автомобиль

Во сколько обходится содержание автомобиля в Центральной Азии

Электрокар BYD разогнался до 503 километров в час и установил рекорд скорости

Дрифт, рев моторов и десятки спорткаров. Под Бишкеком открыли «Тайган»

В Загребе угнали автомобиль главы Bugatti. Оставил ключи от машины в салоне

Объем альтернативного импорта авто в РФ из Кыргызстана составил 35 процентов

Наказание за скручивание пробега: почему депутаты не поддержали законопроект

В Бишкеке машина перекрыла выезд скорой помощи. Медикам пришлось ждать 20 минут

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

ГКНБ: Пресечен канал ввоза контрабандных грузов в Джалал-Абадскую область

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с девятью автомобилями

 

В горах Кыргызстана ожидается сход лавин. Объявлено штормовое предупреждение

 

В Бишкеке задержали мужчину, обещавшего продать внедорожник в рассрочку

 

Золото под крышей чиновников. МВД раскрыло подробности схемы в Чаткале

 

В Бишкеке произошли два ДТП. Машина протаранила автобус

 

Общество

Памятники юга Кыргызстана претендуют на включение в список ЮНЕСКО

 

В Чикаго пройдет премьера фильма «Айтматов»

 

Окончил автошколу и не сдал на права за шесть месяцев — придется учиться снова

 

В Кыргызстане 87 процентов автомобилей регистрируют онлайн через «Тундук»

 

Водителям напомнили о замене бессрочных прав до конца 2026 года

 

Муфтият аккредитовал 36 туркомпаний для организации умры

 

Атака на Иран

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

 

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

Власть

«Надо просто мозги включать». Чолпон Джакупова о власти и будущем Кыргызстана

 

Комитет одобрил законопроект о запрете передачи лицензий на недра в залог

 

Продал машину 20 лет назад, а она до сих пор на учете. Что делать владельцам

 

Машины с номерами 10-го региона нельзя продавать. В «Унаа» объяснили исключения

 

В Кыргызстане 18 ноября пройдет пробное голосование

 

Отзыв мандата Айсаракан Абдибаевой. Что ответил ЖК на заявление юриста?

 

Ситуация вокруг Украины

Первый трехсторонний саммит США, РФ и КНР: тема Украины обсуждаться не будет

 

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18