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24.kg

Во сколько обходится содержание автомобиля в Центральной Азии

22:23, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Владение автомобилем обходится значительно дороже его первоначальной стоимости: расходы на топливо, ремонт, обслуживание и другие нужды накапливаются на протяжении всего срока эксплуатации.

Портал Bugin Info подсчитал, во сколько может обойтись содержание подержанной машины за пять лет и какую нагрузку такие траты создают для семейного бюджета.

По расчетам, за пять лет содержание подержанного авто в Центральной Азии может обойтись дороже его первоначальной стоимости. 

Автомобилисты обычно учитывают топливо и техобслуживание, но часто упускают из виду нерегулярные расходы: покупку шин, замену аккумулятора, страхование, парковку и ремонт отдельных узлов. Еще одна статья затрат — потеря рыночной стоимости авто с возрастом и увеличением пробега. 

Именно поэтому оценивать стоимость машины только по цене покупки недостаточно. Необходимо учитывать все расходы за период эксплуатации и разницу между первоначальной и остаточной стоимостью. 

Bugin Info рассмотрел условную модель: семья покупает подержанный автомобиль за 10 тысяч долларов и пользуется им пять лет. Ежегодный пробег составляет 15 тысяч километров, расход топлива — восемь литров на 100 километров, а бензин условно стоит 70 центов за литр. 

За пять лет на топливо уйдет около 4,2 тысячи долларов, на обслуживание и мелкий ремонт — еще 2 тысячи. Дополнительно авторы учли 500 долларов на аккумулятор и другие расходные элементы. 

Если через пять лет авто удастся продать за 6,5 тысячи долларов, потеря его стоимости составит 3,5 тысячи. Еще 600 долларов в модели отведено на шины, 750 — на страхование и обязательные платежи, 1,5 тысячи — на парковку.

В итоге содержание машины за пять лет оценивается в 13 тысяч долларов, или в среднем 218 долларов ежемесячно. Это больше первоначальной цены авто, однако амортизация уже учитывает снижение его стоимости, поэтому складывать эту сумму со стоимостью покупки нельзя. 

Авторы материала сравнили расходы на автомобиль с поездками на общественном транспорте. По их расчетам, два взрослых человека, совершающие по две поездки в рабочий день при условном тарифе 30 центов, потратят за пять лет около 1,6 тысячи долларов. 

Это значительно меньше расходов на личную машину. Однако сравнение не учитывает все обстоятельства: авто удобнее использовать для поездок с детьми, перевозки покупок и передвижения по маршрутам, где общественный транспорт развит недостаточно. 

Есть и фактор времени. Если авто экономит семье 40 минут ежедневно, за 250 рабочих дней это около 167 часов в год. Насколько такая экономия оправдывает расходы, зависит от маршрутов и повседневных потребностей.

Таким образом, реальная цена автомобиля складывается не только из стоимости покупки и бензина. Вопрос заключается еще и в том, насколько развитый общественный транспорт позволяет не превращать личную машину в обязательную и дорогостоящую часть семейного бюджета.

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