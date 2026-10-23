Нацбанк оштрафовал две платежные организации на 6,2 миллиона сомов

Национальный банк Кыргызстана оштрафовал две платежные организации на общую сумму 6 миллионов 185 тысяч 377 сомов за нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности. Об этом сообщили в НБ КР.

По данным регулятора, решение о наложении штрафов принял комитет по надзору Нацбанка.

Первую платежную организацию оштрафовали на 5 миллионов 381 тысячу 247 сомов за нарушение порядка надлежащей проверки клиентов при осуществлении международных электронных денежных переводов.

На вторую организацию наложили штраф в размере 804 тысяч 130 сомов. Нарушения также касались проверки клиентов, в том числе при установлении деловых отношений и проведении международных электронных денежных переводов.

Таким образом, общая сумма штрафов составила более 6,1 миллиона сомов.

Национальный банк не уточнил названия оштрафованных организаций.