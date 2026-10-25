На юге Кыргызстана произошло землетрясение интенсивностью 3 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Подземные толчки зафиксированы накануне в 19.20. Очаг землетрясения располагался на территории КР: в 3 километрах к северу от села Жылгын, в 6 километрах к югу от села Аркит, в 35 километрах к северо-востоку от города Кербен.

Интенсивность землетрясения составила в селах Аркит, Чат, Жол-Сай, Жылгын — 2,5 балла.