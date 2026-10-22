USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

На развитие Базар-Коргонского района требуется почти 2 миллиарда сомов

15:55, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с социально-экономическим развитием Базар-Коргонского района за 2021–2026 годы. Ему представили данные о реализованных проектах, строительстве и планах по развитию инфраструктуры, рассказали в администрации президента.

За этот период объем промышленного производства в районе вырос с 854,9 миллиона до 1 миллиарда 827,8 миллиона сомов. Прирост составил 972,8 миллиона сомов.

В 2021–2026 годах тут построили и ввели в эксплуатацию 56 объектов. Среди них — 12 школ, девять детских садов, семь фельдшерско-акушерских пунктов, семь мини-футбольных полей, четыре спортивных зала, четыре дополнительных школьных корпуса и пять объектов водоснабжения. Также возвели административное здание и еще пять социальных объектов.

Продолжается строительство пяти школ, пяти детских садов, трех фельдшерско-акушерских пунктов и социального городка.

Для реализации перспективных инфраструктурных проектов району необходимо почти 2 миллиарда сомов. 

В частности, на строительство очистных сооружений потребуется около 600 миллионов сомов, 984 миллиона необходимо для возведения двух участков дорог: Базар-Коргон — Арстанбап протяженностью 23 километра и Базар-Коргон — Сайдикум протяженностью 18 километров.

В районе намерены развивать транспортную инфраструктуру — власти планируют приобрести восемь единиц специальной техники и десять электробусов. Стоимость последних составит 131 миллион сомов.

Читайте по теме
Садыр Жапаров пообещал выделить средства на развитие Манаса и Сузакского района

На развитие инфраструктуры города Базар-Коргон необходимо 125 миллионов сомов. Средства планируют направить на строительство парковки, станции быстрой зарядки, наружных электрических сетей, остановки и автомойки, асфальтирование территории площадью 7 тысяч квадратных метров.

Предусмотрен капитальный ремонт местного Дома культуры.

Во время ознакомления с развитием района также обозначили вопросы, требующие решения. Среди них — обеспечение жителей жильем и чистой питьевой водой.

Материалы по теме

В Кочкор-Ате планируют запустить НПЗ с 300 рабочими местами

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

Депутата ЖК Айбека Алтынбекова обвинили в захвате земли в Базар-Коргоне

Садыр Жапаров пообещал построить 111 школ за один год

Садыр Жапаров призвал беречь пастбища и строить многоэтажные дома

Из-за строительства железной дороги в Сузаке переселят жителей

Садыр Жапаров отчитал руководство Джалал-Абадской области

Садыр Жапаров предложил развивать переработку грецкого ореха в Базар-Коргоне

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18