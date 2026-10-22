На развитие Базар-Коргонского района требуется почти 2 миллиарда сомов

Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с социально-экономическим развитием Базар-Коргонского района за 2021–2026 годы. Ему представили данные о реализованных проектах, строительстве и планах по развитию инфраструктуры, рассказали в администрации президента.

За этот период объем промышленного производства в районе вырос с 854,9 миллиона до 1 миллиарда 827,8 миллиона сомов. Прирост составил 972,8 миллиона сомов.

В 2021–2026 годах тут построили и ввели в эксплуатацию 56 объектов. Среди них — 12 школ, девять детских садов, семь фельдшерско-акушерских пунктов, семь мини-футбольных полей, четыре спортивных зала, четыре дополнительных школьных корпуса и пять объектов водоснабжения. Также возвели административное здание и еще пять социальных объектов.

Продолжается строительство пяти школ, пяти детских садов, трех фельдшерско-акушерских пунктов и социального городка.

Для реализации перспективных инфраструктурных проектов району необходимо почти 2 миллиарда сомов.

В частности, на строительство очистных сооружений потребуется около 600 миллионов сомов, 984 миллиона необходимо для возведения двух участков дорог: Базар-Коргон — Арстанбап протяженностью 23 километра и Базар-Коргон — Сайдикум протяженностью 18 километров.

В районе намерены развивать транспортную инфраструктуру — власти планируют приобрести восемь единиц специальной техники и десять электробусов. Стоимость последних составит 131 миллион сомов.

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На развитие инфраструктуры города Базар-Коргон необходимо 125 миллионов сомов. Средства планируют направить на строительство парковки, станции быстрой зарядки, наружных электрических сетей, остановки и автомойки, асфальтирование территории площадью 7 тысяч квадратных метров.

Предусмотрен капитальный ремонт местного Дома культуры.

Во время ознакомления с развитием района также обозначили вопросы, требующие решения. Среди них — обеспечение жителей жильем и чистой питьевой водой.