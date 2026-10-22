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Садыр Жапаров пообещал выделить средства на развитие Манаса и Сузакского района

12:08, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Джалал-Абадскую область ознакомился с социально-экономическим развитием города Манаса и Сузакского района, сообщили в администрации президента.

Главе государства представили результаты за 2021–2026 годы, итоги работы за девять месяцев 2026 года и планы на ближайшие годы.

В городе Манасе за это время открыли новые школы, президентский лицей «Акылман», спортивный зал для молодежи, автостанцию и аллею «Данк». За девять месяцев заасфальтировали 45 километров дорог, построили почти 10 километров тротуаров, обновили уличное освещение и проложили новые водопроводные и канализационные сети.

Продолжается строительство пяти школ на 2 тысячи 400 ученических мест и двух детских садов на 250 мест. Строят Южный региональный научный центр сердечно-сосудистой хирургии и Джалал-Абадскую областную клиническую больницу.

Среди крупных проектов — Дворец спорта на 5 тысяч 200 мест и исторический музей.

В городе развивается и ипотечное жилищное строительство: несколько тысяч квартир сдали, еще 5 тысяч 320 находятся на разных этапах строительства.

Кроме того, в Манасе завершили реконструкцию парка «Жениш», который теперь называется «Манас Парк». В проект вложили 525 миллионов сомов частных инвестиций.

Кроме того, строят муниципальный рынок площадью 22,5 гектара. В проект вложат 5 миллиардов сомов.

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Мэрия города намерена приобрести 30 автобусов, построить муниципальную теплицу и модернизировать уличное освещение.

В Сузакском районе с 2021 по 2026 год ввели в эксплуатацию 60 социальных и инфраструктурных объектов, в том числе 25 школ и 12 детских садов. Заасфальтировали почти 306 километров дорог и построили новые тротуары, водопроводные и канализационные сети.

В районе построили завод по производству гипсокартона с инвестициями в размере 880 миллионов сомов и нефтеперерабатывающее предприятие стоимостью 225 миллионов сомов. На этих производствах создали в общей сложности 100 рабочих мест.

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Среди крупных проектов, строительство которых продолжается, — железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, международный аэропорт «Джалал-Абад» и муниципальные рынки.

На встрече обсудили строительство защитной дамбы протяженностью 8,8 километра на берегу реки Кара-Дарыя. По данным властей, она должна защитить 580 жилых домов, пять социальных объектов и 680 гектаров сельскохозяйственных земель в шести селах.

По итогам встречи Садыр Жапаров заявил, что для дальнейшего социально-экономического развития города Манаса и Сузакского района выделят необходимые финансовые средства.

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