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Мужчина рассказал Садыру Жапарову об угрозах и давлении со стороны ГКНБ

17:59, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Во время встречи с жителями Таласской области к президенту Садыру Жапарову обратился мужчина по имени Медер. Он рассказал, что в августе 2023 года сотрудники ГКНБ под угрозами заставили его переписать имущество.

«Говорили: «Мы тебя посадим на 8-14 лет. Система — это мы. Либо передашь доверенность, либо пойдешь в тюрьму». В результате у меня забрали дом, контейнер и машину», — рассказал мужчина.

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По его словам, он записал угрозы и телефонные разговоры, после чего обратился с заявлением в ГКНБ. Однако вместо проверки, как говорит местный житель, на него продолжили оказывать давление.

Позже против него возбудили уголовное дело и на 65 дней поместили в СИЗО.

Кроме того, сотрудники ГКНБ угрожали его жене и братьям, требуя написать встречные заявления. Давление, как утверждает заявитель, оказывали также на следствие и суд.

После этого Медер обратился в Генеральную прокуратуру. В отношении сотрудников спецслужбы возбудили уголовное дело. Сейчас расследование ведет Военная прокуратура. При этом фигуранты, по словам мужчины, находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

«Они угрожали моей семье, оказывали давление на следствие и суд. Сейчас все они находятся под домашним арестом», — озвучил местный житель.

Представитель прокуратуры подтвердил, что дело расследует Военная прокуратура, и отметил, что в случае поручения президента надзорный орган готов взять дело на свой контроль.

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Напомним, это не первый случай, когда жители обращаются к Садыру Жапарову с жалобами на действия сотрудников ГКНБ. Так, на встрече президента с жителями Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области мужчина заявил, что сотрудник спецслужбы забрал у него 4,5 миллиона сомов без выдачи квитанции. Тогда президент поручил прокуратуре повторно рассмотреть дело. На другой встрече житель Базар-Коргонского района сообщил о предполагаемом вымогательстве денег со стороны бывшего руководства областного управления ГКНБ и представителей прокуратуры.

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