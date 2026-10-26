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«Забрали 4,5 миллиона сомов». Житель Тогуз-Торо пожаловался президенту на ГКНБ

21:40, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Житель Тогуз-Тороузского района по имени Узук обратился к президенту Садыру Жапарову во время встречи главы страны с местным населением и попросил разобраться в ситуации, связанной с изъятием у него 4,5 миллиона сомов.

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По словам мужчины, деньги забрали сотрудники Государственного комитета национальной безопасности, не выдав квитанцию.

Узук рассказал, что в 2025 году после строительства дороги север — юг на участке остался щебень. По его словам, занимался оформлением и работой с этим материалом, однако впоследствии оказался задержан сотрудниками спецслужбы.

В последствии у него потребовали и забрали 4,5 миллиона сомов. Он добавил, что обращался в прокуратуру Джалал-Абадской области, но, по его словам, ответа и решения по делу не получил.

Во время встречи мужчина попросил президента вмешаться и добиться проверки обстоятельств произошедшего.

Садыр Жапаров обратился к представителю прокуратуры и поручил выяснить, что произошло, а также проверить доводы заявителя.

«Примите этого человека, вызовите причастных в Бишкек и разберитесь. Почему деньги до сих пор не возвращают? Нужно выяснить, действительно ли он был причастен к этому делу и что произошло на самом деле», — сказал президент.

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