В Бишкеке и Чуйской области задержали семерых человек по подозрению в распространении идеологии запрещенной религиозной организации «Иеговисты-Ильинцы» («Десное братство»). Об этом сообщил ГКНБ.

По данным спецслужб, во время обысков в домах задержанных нашли религиозную литературу, средства связи и устройства для передачи информации. Также изъяли материалы, которые могли использоваться для распространения запрещенных идей.

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Расследование продолжается.

В госкомитете напомнили, что за участие в экстремистской деятельности предусмотрена уголовная ответственность, и призвали граждан изучать религию в учебных заведениях, имеющих официальное разрешение на такую деятельность.

«Иеговисты-ильинцы», также известные как «Десное братство», — религиозное движение, возникшее в 1840-х годах в России. Учение движения сочетает элементы иудейской и христианской традиций.