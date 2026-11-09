В Кыргызстане религиозное образование получают около 15 тысяч человек

В религиозных учебных заведениях Кыргызстана обучаются около 15 тысяч человек. Об этом сообщили 24.kg в Национальном агентстве по делам религий и межэтнических отношений при президенте.

По данным ведомства, в 2024–2025 учебном году религиозные учебные заведения окончили 2 тысячи 944 человека, а в 2025–2026-м — 2 тысячи 430.

В настоящее время агентство уточняет информацию о дальнейшем трудоустройстве выпускников. При этом обобщенной статистики о том, где и кем они работают, пока нет.

В ведомстве также сообщили, что следят за преподаванием предметов религиоведческой направленности в общеобразовательных организациях.

Для учителей таких предметов предусмотрена обязательная специальная подготовка продолжительностью 72 академических часа. К преподаванию допускаются педагоги, прошедшие соответствующее обучение.

При этом контроль за содержанием образовательных программ, качеством преподавания и соблюдением образовательных требований относится к компетенции уполномоченного органа в сфере образования.

По данным муфтията, сейчас в стране действуют 92 религиозных учебных заведения. Среди них один университет, 8 институтов, 22 высших медресе, 28 средних медресе, 13 начальных медресе и 20 специальных медресе по заучиванию Корана.