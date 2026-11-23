В Кыргызстане насчитывается 4 тысячи 596 религиозных организаций и объектов религиозного назначения. Об этом 24.kg сообщили в Государственном агентстве по делам религий и межэтнических отношений.

Из общего числа 3 тысячи 883 составляют мечети.

В стране также действуют 220 исламских религиозных учебных заведений, 58 исламских религиозных организаций и 42 исламских благотворительных фонда.

Кроме того, в стране насчитывается 387 христианских религиозных организаций и шесть организаций других направлений. Среди них — по одной общине иудаизма и буддизма, а также четыре общины бахаи.

Ранее в муфтияте сообщили, что проводят инвентаризацию мечетей и проверяют документы на землю и здания. Работа связана с требованием законодательства о передаче религиозных объектов на баланс центрального органа управления.