«Министры превратились в блогеров» – Мырзакматов раскритиковал чиновников

Некоторые министры в стране вместо выполнения своих непосредственных обязанностей увлекаются публичными спорами и выяснением отношений с критиками в социальных сетях. Об этом заявил бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов в интервью журналисту Эрнису Кыязову.

По словам политика, в государственном управлении встречаются руководители, которым не хватает профессиональных знаний и опыта. Вместо того чтобы сосредоточиться на развитии вверенных им отраслей, они начинают конкурировать с блогерами за внимание общественности.

«Иногда в сельскохозяйственную отрасль приходят неспециалисты или люди без достаточного опыта. И они тоже начинают соревноваться с блогерами, оставляя свои основные обязанности. Приглашают критиков в прямые эфиры и начинают с ними ругаться. Но ведь это не их работа», — отметил Мырзакматов.

Он подчеркнул, что руководители государственных органов должны уметь воспринимать критику и отвечать на нее результатами своей деятельности, а не публичными перепалками.

При этом бывший мэр Оша предостерег от привычки возлагать на министров ответственность за абсолютно все проблемы отрасли.

В частности, говоря о сельском хозяйстве, он отметил, что министр не обязан лично обрабатывать поля, чистить арыки или выращивать урожай вместо фермеров. Его задача — разрабатывать и реализовывать государственную политику, обеспечивать условия для развития отрасли и заключать необходимые международные соглашения.

Мырзакматов также заявил, что развитие сельского хозяйства невозможно обеспечить за короткий срок или усилиями одного руководителя. По его мнению, стране необходима долгосрочная аграрная программа, рассчитанная минимум на 10 лет, а в перспективе — на 25 лет.

«Там, где есть работа, обязательно будут недостатки и критика. А если человек ничего не делает, то и ошибок у него не будет», — добавил политик.

Конкретных министров, которых он критиковал за чрезмерную активность в социальных сетях, Мырзакматов не назвал.