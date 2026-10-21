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Экс-мэр города Ош назвал поколение смартфонов «обезьянами»

14:40, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Современные технологии и искусственный интеллект могут привести к деградации человеческого мышления, а новое поколение все больше теряет интерес к литературе, истории и самостоятельному получению знаний. Об этом заявил бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов в интервью журналисту Эрнису Кыязову.

Политик резко раскритиковал зависимость детей и подростков от смартфонов, планшетов и цифровых технологий. По его мнению, молодые люди постепенно утрачивают навыки самостоятельного мышления, поскольку все чаще полагаются на готовые ответы.

«Мы изучаем, какими великими были наши предки 5 тысяч лет назад, какие земли они завоевывали, какие у нас были каганаты. А кто ты сегодня?» — задался вопросом Мелис Мырзакматов.

Он заявил, что среди современной молодежи встречаются люди, плохо знакомые с национальной литературой и историей. В качестве примера бывший мэр Оша привел молодых людей, которые, по его словам, не знают, кто такие Манас, Семетей, Аалы Токомбаев и Чингиз Айтматов.

Особую опасность он видит в стремительном развитии искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект в тысячу раз сильнее атомной бомбы. Это может стать последним или предпоследним ударом по человечеству», — заявил Мелис Мырзакматов.

По его мнению, постоянное использование искусственного интеллекта способно привести к своеобразному «параличу мозга», когда человек перестает самостоятельно анализировать информацию и принимать решения.

Политик признал, что новые технологии приносят пользу медицине, транспорту, сельскому хозяйству и другим отраслям. Однако считает, что их негативное воздействие на человеческое сознание может оказаться значительно серьезнее.

Особенно эмоционально экс-глава южной столицы высказался о воспитании детей. «В каждом нашем доме по пять-шесть обезьян», — заявил он, используя резкое сравнение для описания поколения, которое, по его мнению, растет в зависимости от гаджетов.

При этом ответственность за происходящее возложил не только на родителей или государство, а на глобальные технологические изменения, которые затрагивают весь мир.

Мелис Мырзакматов призвал ученых, общественных деятелей и представителей интеллектуальной элиты больше внимания уделять будущему страны и вопросам воспитания нового поколения.

По его мнению, вместо постоянного обращения к достижениям предков обществу необходимо задуматься о том, какими станут Кыргызстан и его граждане через несколько десятилетий.

Мелис Мырзакматов — бывший депутат Жогорку Кенеша и экс-мэр Оша. В 2007-2009 годах представлял в парламенте партию «Ак Жол». С января 2009-го по декабрь 2013-го возглавлял муниципалитет южной столицы.

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