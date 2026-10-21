USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

«Конституция мне позволяет». Мырзакматов заговорил о президентстве

14:31, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов не стал исключать своего участия в предстоящих президентских выборах в Кыргызстане. На прямой вопрос журналиста Эрниса Кыязова о намерении баллотироваться он ответил уклончиво, заявив, что не собирается заранее раскрывать свои политические планы.

В ходе подкаста ведущий поинтересовался, рассматривает ли политик возможность выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства.

«Плох тот военачальник, который заранее раскрывает свой план. Я не собираюсь ни у кого спрашивать разрешения. Конституция позволяет мне выдвинуть свою кандидатуру. Я сам все обдумаю, и в назначенный день весь Кыргызстан узнает, выдвинулся Мырзакматов или нет», — заявил он.

Бывший градоначальник Оша не подтвердил намерение участвовать в президентской гонке, но и не исключил такой возможности.

Ранее в интервью Мелис Мырзакматов также прокомментировал участие других политиков в предстоящих выборах. Он отказался оценивать шансы отдельных претендентов, подчеркнув, что окончательное решение должны принимать избиратели.

«Все кыргызские мужчины достойны, начиная с нашего действующего президента. Все достойны. Решение примет народ», — отметил политик.

По его мнению, в ходе президентской кампании возможны переговоры между политическими группами и объединение вокруг отдельных кандидатов.

Напомним, президентские выборы в Кыргызстане назначены на 27 января 2027 года. Официального заявления Мелиса Мырзакматова о выдвижении своей кандидатуры пока нет.

  • Мелис Мырзакматов — бывший депутат Жогорку Кенеша и экс-мэр Оша. В 2007-2009 годах представлял в парламенте партию «Ак Жол». С января 2009-го по декабрь 2013-го возглавлял муниципалитет южной столицы.

Материалы по теме

Сыймык Жапыкеев не сдается. Он снова пришел на тест по госязыку

Экс-мэр города Ош назвал поколение смартфонов «обезьянами»

«Министры превратились в блогеров» – Мырзакматов раскритиковал чиновников

«Посадили, деньги выбили, бизнес отдали другому». Мырзакматов об инвесторах

Выборы президента: ЦИК вынесла предупреждения за агитацию в соцсетях

«Позор не сдать такой тест». Илим Карыпбеков обратился к кандидатам

Еще один кандидат? Исхак Масалиев сдает тест на знание госязыка

«Сто процентов»: Адахан Мадумаров пошел бы на выборы в случае оправдания

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18