«Конституция мне позволяет». Мырзакматов заговорил о президентстве

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов не стал исключать своего участия в предстоящих президентских выборах в Кыргызстане. На прямой вопрос журналиста Эрниса Кыязова о намерении баллотироваться он ответил уклончиво, заявив, что не собирается заранее раскрывать свои политические планы.

В ходе подкаста ведущий поинтересовался, рассматривает ли политик возможность выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства.

«Плох тот военачальник, который заранее раскрывает свой план. Я не собираюсь ни у кого спрашивать разрешения. Конституция позволяет мне выдвинуть свою кандидатуру. Я сам все обдумаю, и в назначенный день весь Кыргызстан узнает, выдвинулся Мырзакматов или нет», — заявил он.

Бывший градоначальник Оша не подтвердил намерение участвовать в президентской гонке, но и не исключил такой возможности.

Ранее в интервью Мелис Мырзакматов также прокомментировал участие других политиков в предстоящих выборах. Он отказался оценивать шансы отдельных претендентов, подчеркнув, что окончательное решение должны принимать избиратели.

«Все кыргызские мужчины достойны, начиная с нашего действующего президента. Все достойны. Решение примет народ», — отметил политик.

По его мнению, в ходе президентской кампании возможны переговоры между политическими группами и объединение вокруг отдельных кандидатов.

Напомним, президентские выборы в Кыргызстане назначены на 27 января 2027 года. Официального заявления Мелиса Мырзакматова о выдвижении своей кандидатуры пока нет.