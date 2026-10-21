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«Посадили, деньги выбили, бизнес отдали другому». Мырзакматов об инвесторах

14:22, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане иностранных инвесторов нередко воспринимают как источник денег, а не как партнеров по развитию экономики. Более того, предприниматели рискуют потерять бизнес и столкнуться с уголовным преследованием. Об этом заявил бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов в интервью журналисту Эрнису Кыязову.

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По словам политика, привлечение инвестиций остается одной из главных проблем Кыргызстана. Страна имеет небольшой внутренний рынок, ограниченные логистические возможности и при этом не всегда способна гарантировать защиту частной собственности.

«У нас инвестора воспринимают как дойную корову. Он идет на риск, вкладывает деньги, строит завод или фабрику, начинает работать, а потом сталкивается с требованиями местных жителей», — отметил Мелис Мырзакматов.

Он рассказал, что в отдельных случаях жители населенных пунктов требуют от инвесторов строительства дорог, дополнительных социальных объектов и регулярных выплат, даже если соответствующие обязательства не предусмотрены заключенными соглашениями.

По словам экс-главы южной столицы, иногда достаточно собрать 10-15 человек, перекрыть дорогу и выдвинуть предпринимателю новые условия.

Однако еще более серьезной проблемой он назвал отношение государства к инвесторам.

«У нас недавно было так: этот инвестор плохой — выгнали, посадили, заставили вернуть деньги, а потом передали другому инвестору. В такую страну инвестор не придет», — заявил политик.

При этом конкретные компании и уголовные дела, которые он имел в виду, не назвал.

Мелис Мырзакматов считает, что первым условием благоприятного инвестиционного климата должна стать надежная защита частной собственности.

Он предложил усилить законодательные гарантии прав инвесторов, а также повысить прозрачность соглашений, заключаемых с государством.

По мнению бывшего мэра Оша, жители территорий, на которых реализуются крупные проекты, должны заранее знать условия работы инвесторов, предусмотренные социальные обязательства и выгоды для местного населения.

Он также отметил, что Кыргызстану приходится конкурировать за иностранный капитал с соседними странами, прежде всего с Узбекистаном, который располагает более крупным рынком и развитой транспортной инфраструктурой.

«Никто не станет вкладывать деньги в государство, где нет политической стабильности, законы несовершенны, а собственность недостаточно защищена», — подчеркнул политик.

Он считает, что без изменения подхода к инвесторам КР будет сложно привлечь крупные проекты в промышленность и другие отрасли экономики.

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