Мэрия Бишкека возмутилась попыткой присвоить заслуги за проведение ярмарки

Мэрия Бишкека выступила с заявлением после публикации, автор которой приписал себе заслуги в возобновлении сельскохозяйственных ярмарок в столице. Муниципалитет подчеркнул, что никто не запрещал и не отменял их проведение.

По данным мэрии, один из заявителей сначала публично сообщил об отмене сельскохозяйственных ярмарок, хотя никаких официальных решений об этом не принималось. Впоследствии он представил организацию ярмарки «Алтын күз» как результат собственного вмешательства.

«Представление этой работы исключительно как личной заслуги отдельных лиц создает искаженное представление о реальных обстоятельствах подготовки мероприятий», — заявили в муниципалитете.

В мэрии подчеркнули, что подготовка ярмарки началась задолго до появления подобных заявлений.

Еще 18 сентября 2026 года Министерство сельского хозяйства направило в муниципалитет официальное письмо с просьбой оказать содействие в организации ярмарки «Алтын күз», запланированной на 25–26 октября на площади имени Турдакуна Усубалиева.

С этого времени соответствующие городские службы ведут подготовительную работу совместно с профильными государственными органами.

Кроме того, 25 сентября сельскохозяйственные ярмарки уже проходили в районах Бишкека.

В муниципалитете напомнили, что аналогичные мероприятия регулярно проводились и в прошлом году. В частности, ярмарка «Алтын күз» состоялась 17–19 октября 2025 года.

С ноября 2026 года мэрия планирует возобновить регулярное проведение муниципальных сельскохозяйственных ярмарок. Конкретные даты и места их проведения объявят дополнительно.

В мэрии призвали объективно освещать общественно значимые инициативы и не приписывать результаты работы муниципальных служб отдельным лицам.