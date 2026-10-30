Глав МВД и управделами, мэра Бишкека наградили орденами «Манас» I степени

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров наградил ряд высокопоставленных государственных чиновников орденами «Манас». Соответствующий указ подписал глава государства.

Согласно документу, орденом «Манас» I степени награждены:

Айбек Жунушалиев — мэр Бишкека;

Улан Ниязбеков — министр внутренних дел;

Каныбек Туманбаев — управляющий делами президента.

Кроме того, заместитель председателя кабинета министров Улан Маматканов удостоен ордена «Манас» III степени.

Орден «Манас» является одной из высших государственных наград Кыргызстана. Он имеет 3 степени, из которых I степень — высшая.

Ранее стало известно, что председателю кабинета министров Адылбеку Касымалиеву присвоено звание «Эмгек Баатыры» — Герой Труда Кыргызской Республики.

Государственные награды присуждены в связи с профессиональными достижениями и вкладом в организацию и проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества, Всемирных игр кочевников и мероприятий, посвященных Дню независимости Кыргызстана.