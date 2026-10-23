Кыргызстан за год практически в два раза увеличил продажи меда

Узбекистан увеличил закупки кыргызстанского меда. Только в август соседняя республика закупила 132,5 тонны продукта на 105,6 тысячи долларов, что позволило ей практически сравняться с многолетним лидером — Японией — по финансам и закрепить за собой более 68 процентов всего объема экспорта. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Всего за восемь месяцев Кыргызстан поставил за рубеж 377,1 тонны меда на 1 миллион долларов. По сравнению с прошлым годом экспортная выручка выросла на 7,58 процента, а объем поставок увеличился на 97,54 процента.

Главные покупатели кыргызстанского меда Япония — доля рынка 20,81 процента (210,7 тысячи долларов) при объеме 21,9 тонны. Узбекистан — 20,73 процента (209,9 тысячи долларов) при объеме 258,8 тонны. Китай — 19,33 процента (195,7 тысячи долларов) при объеме 35,9 тонны. Республика Корея — 7,42 процента (75,1 тысячи долларов) при объеме 8,5 тонны. Кувейт — 6,12 процента (62 тысячи долларов) при объеме 5,9 тонны.

На долю другие страны приходится еще 25,59 процента закупок кыргызстанского меда (259 тысяч долларов, 40,2 тонны). Рост поставок — 5,98 процента.

Чужой мед Кыргызстан практически не закупает. С начала года были небольшие поставки из Новой Зеландии и России.

Сладкий плюс торговли

По итогам января — августа профицит торговли медом составил 1 миллион долларов. В августе показатель вырос еще на 232,1 тысячи долларов.

Отечественное пчеловодство сохраняет наивысшие показатели экспортной ориентации среди всех отраслей пищевой промышленности республики. Сочетание стабильных поставок крупных объемов в Узбекистан и высокой стоимости продукции на рынках Японии и Китая обеспечивает укрепление позиций КР на мировом рынке меда.