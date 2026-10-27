Гинекологический центр Бишкека нарушил правила утилизации отходов

В Бишкеке муниципальная инспекция выявила нарушение правил обращения с медицинскими отходами в городском гинекологическом центре. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Нарушение обнаружили по адресу: улица Логвиненко, 30, в Первомайском районе. По данным инспекции, медицинские отходы учреждения выбрасывались с нарушением установленных требований.

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По факту составлен административный протокол по части 2 статьи 115 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики.

С представителями медицинского учреждения провели профилактическую и разъяснительную беседу. По информации муниципальной инспекции, они пообещали впредь не допускать подобных нарушений.

В инспекции напомнили, что все учреждения обязаны соблюдать санитарные нормы и правила обращения с отходами.

Какие именно медицинские отходы были обнаружены, представляли ли они опасность для населения и какое наказание грозит учреждению, в сообщении не уточняется.