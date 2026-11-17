В Оше торговцы фруктово-овощного рынка «Тешик-Таш», ранее переведенные на базар в селе Бирлешкен, выступили против очередного переселения и обратились к мэру Жанарбеку Акаеву. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Ранее предпринимателей с рынка «Тешик-Таш» перевели на торговую площадку в селе Бирлешкен. Однако местные жители начали жаловаться на неудобства, связанные с работой базара. По их словам, торговля создает препятствия для движения транспорта и приводит к беспорядку на прилегающей территории.

В связи с поступившими жалобами власти города начали рассматривать вопрос о переносе торговцев на другое место.

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Сегодня предприниматели, выступающие против очередного переселения, обратились непосредственно к мэру Оша. Жанарбек Акаев выслушал их требования и заявил о необходимости найти решение, которое будет учитывать интересы как предпринимателей, так и жителей Бирлешкена.

По информации мэрии, рассматриваются меры, которые позволят торговцам продолжить работу, не создавая неудобств местному населению. Одновременно планируется урегулировать движение транспорта в районе рынка.

Конкретные решения о дальнейшем размещении торговцев и сроках их реализации пока не озвучены.