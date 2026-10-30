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Кыргызстан планирует перейти на безбумажную торговлю с другими странами

10:56, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Кыргызстан разработал дорожную карту по переходу на безбумажную торговлю с другими странами. Она предусматривает внедрение электронного обмена торговыми документами, сокращение бюрократических процедур и ускорение международных поставок товаров.

Дорожную карту подготовило Министерство экономики и коммерции при технической поддержке Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Основная цель инициативы — постепенно отказаться от бумажных документов при международной торговле и перевести необходимые процедуры в электронный формат.

В частности, планируется наладить обмен торговыми документами и данными между государствами, улучшить взаимодействие госорганов и внедрить цифровые решения, которые позволят быстрее оформлять грузы и проводить торговые операции.

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Проект документа представили 23 июля 2026 года на 15-м заседании Национального совета по упрощению процедур торговли. В обсуждении участвовали представители государственных органов, бизнеса и международных организаций.

В секретариате ЭСКАТО ООН положительно оценили подготовленную дорожную карту, отметив ее качество и практическую значимость.

9-10 ноября в Бишкеке документ планируется представить представителям национальных комитетов по упрощению процедур торговли стран Центральной Азии и Азербайджана. Участникам расскажут об опыте Кыргызстана по внедрению безбумажной торговли.

Кроме того, ЭСКАТО ООН намерена распространить кыргызстанскую дорожную карту среди всех участников соответствующего рамочного соглашения в качестве примера для других государств.

Ожидается, что реализация проекта позволит сократить административные барьеры, сделать торговые процедуры более прозрачными, уменьшить временные и финансовые расходы предпринимателей, а также укрепить торговые связи между странами региона.

Справка

По состоянию на октябрь 2026 года участниками рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются 15 государств, включая Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Россию, Иран, Азербайджан и Южную Корею.

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