Завершена установка 327 километров ограждения на кыргызско-таджикской границе

В Баткенской области полностью завершены работы по инженерному обустройству и ограждению участка государственной границы Кыргызстана и Таджикистана. Общая протяженность установленного ограждения составила 327 километров 500,4 метра.

Как сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента Кыргызстана в Баткенской области, в рамках работ также проложены сотни километров полевых дорог.

В настоящее время продолжается установка пограничных столбов в рамках демаркации государственной границы двух стран.

Информация о завершении работ была представлена при подведении итогов социально-экономического развития Баткенской области за январь–сентябрь 2026 года.