Международные космические игры: кыргызстанцы признаны лучшими медиаспециалистами

В Москве подвели итоги первых в истории Международных космических игр. В них приняли участие молодежные студенческие команды из России, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Мексики, Пакистана и Узбекистана.

Напомним, по сценарию в рамках игр команды обеспечивали устойчивую жизнедеятельность автономного поселения на другой планете.

«Все присутствующие здесь участники — победители, потому что за эти трудные дни каждому пришлось проявить свои лучшие качества, таланты, знания, умение коммуницировать и работать в команде, чтобы добиться результата. Космонавты, когда смотрят на Землю с орбиты, часто говорят: «Это очень красивая, но очень хрупкая планета». И нам надо подумать, как сберечь ее, прежде чем мы высадимся на другие. И это можем сделать только мы вместе, объединяя талантливую молодежь из разных стран мира», — сказал заместитель министра образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев.

Лучшими бортинженерами признаны участники из Мексики и Пакистана. В номинации для специалистов систем управления победили представители России и Узбекистана, а среди специалистов по связи — молодые инженеры из Индии и Казахстана. В номинации для команд центров управления полетами победу одержали участники из Мексики, Пакистана, Казахстана и Индии. Лучшими исследователями стали участники команд из Индии и Казахстана, а лучшими медиаспециалистами — участники из Китая и Кыргызстана.

На полях игр также было решено создать Международную космическую академию. Ее ключевая задача — выстроить для участников путь от инженерных соревнований к реальным исследованиям и разработкам и сохранить сложившиеся профессиональные связи между молодыми учеными из разных стран и после завершения игр.