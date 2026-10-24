Кыргызстан в перспективе рассчитывает самостоятельно строить тоннели, для возведения которых сейчас привлекают китайские компании. Об этом президент Садыр Жапаров заявил во время встречи с жителями Ноокенского района и города Майлуу-Суу.

Тема прозвучала после выступления жителя Кочкор-Аты. Он предложил активнее привлекать отечественных инженеров, специалистов и строительную технику к реализации крупных инфраструктурных проектов.

По мнению мужчины, развитие собственного строительного потенциала позволит оставлять больше средств внутри страны, создавать рабочие места и накапливать профессиональный опыт. В качестве одного из решений он предложил начать с нескольких пилотных проектов.

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Жапаров поддержал эту идею и рассказал о работе министерства транспорта. По его словам, с 2021–2022 годов ведомство начало самостоятельно строить дороги и асфальтировать их. Для этого республика закупила около 1,5 тысячи единиц техники.

Президент отметил, что раньше министерство в основном передавало дорожное строительство подрядчикам, в том числе иностранным компаниям. Теперь власти стремятся развивать собственные возможности.

По словам Жапарова, сейчас Кыргызстан ежегодно асфальтирует около 2 тысяч километров дорог.

При этом тоннели пока строят китайские компании. Президент объяснил это отсутствием у Кыргызстана необходимой техники и достаточного опыта.

Садыр Жапаров признал, что отечественным специалистам еще предстоит совершенствовать качество дорожного строительства. По его мнению, опыт приходит постепенно, и со временем кыргызстанские специалисты смогут выполнять такие работы на более высоком уровне.