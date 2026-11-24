В Кыргызстане прошло республиканское совещание, посвященное социально-экономическому развитию страны и повышению эффективности государственного управления в регионах.

Глава государства Садыр Жапаров, в частности, рассказал, что во время рабочих поездок по регионам встречался с населением. Он отметил, что люди часто обращаются с личными и семейными проблемами.

По словам президента, среди них были женщины, которые жаловались на супругов — бросили, ушли к другим и при этом требуют освободить жилье. Есть обращения, когда братья и сестры, другие родственники судятся друг с другом из-за семейных разногласий.

Садыр Жапаров напомнил, что раньше такие конфликты на местах разрешали старейшины, уважаемые аксакалы, которые опирались на национальные традиции и обычаи.

«Невольно задаюсь вопросом, неужели у нас не осталось уважаемых, влиятельных аксакалов, которые умеют держать слово и сохраняют традиции предков?» — высказался он.

Глава государства также выразил обеспокоенность по поводу утраты взаимного уважения в обществе. По его словам, неужели в наших селах и городах сформировалось общество, где младшие не уважают старших, старшие не проявляют уважения к младшим и исчезает согласие.

Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев задуматься над происходящим, пока не стало слишком поздно. По его словам, в Кыргызстане ведется работа по возрождению национальных и духовных ценностей, поэтому подобные явления не должны иметь место.