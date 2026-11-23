Садыр Жапаров заявил, что многие руководители на местах не справляются со своими обязанностями и затягивают решение проблем жителей. По его словам, люди вынуждены обращаться к главе государства даже по вопросам, которые должны решаться на районном и областном уровнях.

«В центре работа кипит, но на местах есть проблемы в ходе работы», — сказал президент на республиканском совещании.

Он отметил, что после встреч с жителями семи областей стало ясно, что многие обращения остаются без решения на протяжении долгого времени. При этом речь идет не только о сложных вопросах, требующих финансирования, но и о проблемах, которые можно решить быстро.

«Это глупость. Мы должны решать такие вопросы, а не создавать бюрократию», — сказал он.

В качестве примера президент привел случай из Таласской области. По его словам, местный житель шесть месяцев не мог получить компенсацию за смерть супруги, а в Джалал-Абадской области не могли решить вопрос с выплатой 2 тысяч сомов на содержание ребенка.

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Президент напомнил, что государственным и муниципальным служащим повысили зарплаты, а руководителям расширили полномочия. Поэтому, по его мнению, чиновники должны показывать конкретные результаты.

« Мы повысили зарплаты работникам государственных и муниципальных служб, чтобы они работали эффективно. Но вы все еще работаете плохо. Садыр Жапаров

Жапаров призвал местных руководителей самостоятельно изучать проблемы жителей, встречаться с населением и принимать решения в рамках своих полномочий. Он подчеркнул, что формальные ответы и обещания не означают, что вопрос решен.